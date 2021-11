Die brutale, gemeine Serie "Squid Game" wird neuerdings von Kindern nachgespielt. Schrecklich, oder? Oder ist das im Prinzip gar keine so schlechte Idee auf dem Weg in ein System, das nur Sieger kennen möchte?

Was können sich reiche Herr- und Damenschaften leisten? Sie stellen sich ein paar Sklaven an. Ein paar von denen dienen dann als Keller oder Huren, männliche wie weibliche. Und ein paar der Sklaven müssen in den Zirkus zum Gaudium der Geldelite. Nicht nur bis einer heult, wird dort gekämpft, sondern bis nur mehr einer übrig ist, der sogenannte Gewinner. Spielen bis zum Tod. Und wer von den historisch Halbgebildeten jetzt ans Römische Reich denkt, denkt viel zu weit zurück und ...