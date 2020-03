Coronas Schatten lastet auf den freien Kunstschaffenden

Sänger, Musiker, bildende Künstler, Autoren: Selbstständige tragen den Kulturbetrieb. Die Coronamaßnahmen der Regierung sind für viele eine "Einkommenskatastrophe".

Am Dienstagvormittag war für die Mitwirkenden im "Ring des Nibelungen" an der Wiener Staatsoper noch alles in Ordnung. "Wir haben für ,Rheingold' geprobt, kurz darauf erfuhren wir von den Absagen wegen des Coronavirus", erzählt Tomasz Konieczny. Der Publikumsliebling wäre bis Ende März in seiner Paraderolle als Wotan in drei Opern der Tetralogie engagiert gewesen. Der Bassbariton muss sich derzeit ähnlich machtlos fühlen wie der Göttervater angesichts des Zusammenbruchs von Walhall: Entschädigung für die Absagen erhält Konieczny nicht. "Ich werde pro Vorstellung bezahlt", sagt der freischaffende Künstler.

Konieczny geht es wie vielen Sängern in der Branche. Als Weltreisender in Sachen Oper pendelt er zwischen New York, Madrid und Wien. "Ich habe mich deshalb gegen ein Engagement im Ensemble entschieden", sagt der gebürtige Pole. Seine Familie lebe in Düsseldorf, er zahle ein Privatinternat für seine Söhne und eine Wohnung in Wien, wo er seit Jahren Stammgast an der Staatsoper ist.

Die Maßnahmen der Regierung zur Eindämmung des Coronavirus könne er verstehen, räumt Konieczny ein. Dass gleichzeitig keine Sofortmaßnahmen für freischaffende Künstler beschlossen worden seien, könne er nur als "Irrsinn" bezeichnen. "Die Arbeit, die vertraglich geregelt war, wurde uns entzogen. Ich kenne keinen Kollegen, der in dieser Situation entschädigt wird. Die Regelung lastet nur auf uns Künstlern."

Konieczny gehört auch zu den Unterzeichnern einer Petition, die am Mittwochnachmittag bereits rund 3500 Unterschriften gesammelt hatte. Die Initiatoren fordern von der Bundesregierung eine Kompensation für finanzielle Einbußen, die vor allem freie Kulturschaffende und Kreative durch die drastischen Coronamaßnahmen erleiden. "Ein-Personen-Unternehmen statt Banken retten" lautet der Slogan der Internetpetition, die neben Ausgleichszahlungen unter anderem auch zinsneutrale Übergangskredite für Betroffene fordert.

Als "Einkommenskatastrophe" für Kunst- und Kulturschaffende bezeichnete auch Gerhard Ruiss von der IG Autorinnen Autoren die Absagen bis Anfang April und setzte einen "dringenden Hilferuf" an die Regierung ab. Da unklar sei, wie es in den kommenden Monaten weitergehe, forderte die Interessensgemeinschaft einen sofortigen Krisengipfel sowie die Einrichtung von Soforthilfefonds. Auch Sängerin Elisabeth Kulman, Mitbegründerin des Vereins art but fair, bezeichnet die Situation als "Super-GAU für freischaffende Künstler".

Beim Dachverband der Salzburger Kulturstätten seien seit Dienstag ebenfalls "die Telefone heißgelaufen", sagt dessen Vorstandsvorsitzender Karl Zechenter. Viele Kulturinitiativen hätten sich Rat geholt, wie sie mit ihren geplanten Veranstaltungen verfahren sollten. Das Verantwortungsbewusstsein sei bei den Veranstaltern in Stadt und Land sehr hoch ausgeprägt. Der Umgang mit den gravierenden Folgen für alle im Kulturbereich Beschäftigten sei freilich vorerst noch ungelöst. Auf die Nachfrage des Dachverbands habe das Land Salzburg noch am Dienstag in einer Aussendung Hilfen zugesichert.

Die Situation der Kunst- und Kulturschaffenden müsse man auch vor dem Hintergrund der aktuellen Debatten um faire Bezahlung im Kulturbereich sehen, die auch beim Salzburg-Besuch der Kulturstaatssekretärin Ulrike Lunacek (Grüne) in der Vorwoche Thema war. "Viele arbeiten ohnehin bereits dauerhaft in prekären Verhältnissen. Kunst- und Kulturschaffende trifft jeder Ausfall von Verdienstmöglichkeiten daher doppelt hart."

Tomasz Konieczny treffen die Maßnahmen in anderer Hinsicht doppelt hart: Er dürfe derzeit nicht zu seiner Familie fahren, weil der Wohnort in Nordrhein-Westfalen gefährdet sei. "Ich bleibe in Wien und werde die Zeit nutzen, um mit meinem Klavierbegleiter ein neues Programm einzustudieren. Ich möchte weitermachen."