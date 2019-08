Werden Widersprüche und Mehrdeutigkeiten gemieden, drohen Beleidigungen und Populismus.

Ein Zornausbruch über die Absage einer Sängerin - wie von Anna Netrebko bei "Adriana Lecouvreur" in Salzburg - könne einfach bloß Ausdruck von Frustration sein. Doch sei eine Reaktion in lauten Buhrufen auch Symptom für Mangel an Ambiguitätstoleranz, stellte der ...