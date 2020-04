Dirigent Franz Welser-Möst hofft, dass die Krise in der klassischen Musik ein Ende der Extreme und der Spaßgesellschaft bringt.

Zwischen "jeder Menge Büchern und Garten, wo immer was zu ist", sitzt Dirigent Franz Welser-Möst daheim am Attersee. Weil "im Moment keiner was genau weiß", sieht er Gut zurückkehren, das immer öfter verloren geht, das Vertrauen. Er hofft, dass nach ...