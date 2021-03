"Ein bisschen Musik, ein bisschen Kultur" in Vorarlberg

Das westlichste Bundesland darf ab 15. März öffnen. Österreichweit will man Öffnungsschritte "noch im April" setzen.

"Ich habe für alles Pläne", sagt Stephanie Gräve. Also teilte die Intendantin des Vorarlberger Landestheaters der Kulturpolitik mit, am 19. März aufsperren zu können. Am Montag wurde aus den Plänen ein realistisches Szenario: Aufgrund niedriger Infektionszahlen darf das westlichste Bundesland Österreichs ab 15. März weitere Öffnungsschritte setzen - auch in der Kultur.

"Unser Schauspielprogramm könnte ich innerhalb von zwei Wochen hochfahren", sagt Gräve. "Unser Publikum scharrt mit den Hufen, wir könnten genug Besucher ins Haus bringen." Sie sei ...