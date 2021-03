Warum tun, was sonst Touristen tun, und also in Mozarts Geburtshaus vorbeischauen? Weil wegen Corona keiner da ist.

Es knarzt. Holz tut das, wenn es trocken und alt ist. Und die Bodenbretter sind jahrhundertealt. Das Knarzen ist immer da. Aber zu hören ist es nie - außer man ist allein da. Sonst ist ja immer wer da. Und jetzt ist niemand da. Sonst sieht man den Boden nicht vor lauter Füßen. Und hören tut man ihn erst recht nicht, denn die vielen aus der ganzen Welt murmeln - aus Aufregung, aus Ehrfurcht - oder sie atmen schwer oder ...