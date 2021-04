Empörung in der Volksoper: Sänger verlieren ihre Jobs

Eineinhalb Jahre vor ihrem Amtsantritt gerät die neue Intendantin der Volksoper in Wien, Lotte de Beer, in ein Kreuzfeuer der Kritik.

Eigentlich geht der 39-jährigen Opernregisseurin Lotte de Beer der Ruf voraus, auf kooperativen Führungsstil zu setzen und mit paternalistischen Machtklischees zu brechen. Doch nun hat sich im Ensemble der Volksoper eine Empörung zusammengebraut, die im Vorwurf mündet: "Kahlschlag ohne Jobchancen in Pandemiezeiten". So steht es in einem Schreiben, das den SN ein Wiener Anwalt im Namen eines Mandanten übermittelt hat, der wegen der "Brisanz der Angelegenheit und zum Schutz seiner Person" anonym bleiben wolle. Dieser Mandant wiederum teilte mit, für ...