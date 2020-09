Interview mit Theaterregisseur aus Ungarn: "Die Frage war immer: Bist du talentiert?"

Mit dem Eingriff der Orbán-Regierung habe erstmals Ideologie Platz an der Theater- und Filmuniversität, sagt Regisseur Árpád Schilling.

Seit knapp zwei Wochen besetzen Studenten die Universität für Theater und Film in Budapest. Sie protestieren gegen die Aufhebung der Autonomie der Universität, die von Attila Vidnyánszky, Präsident des Kuratoriums und Orbán-Vertrauter, vorangetrieben wurde. Árpád Schilling, der dem ungarischen Premier als Staatsfeind, in der Kulturszene als einer der erfolgreichsten ungarischen Theaterregisseure gilt, hat selbst an der Akademie studiert.

Wie schätzen Sie ein, was mit der Universität passiert? Árpád Schilling: Das ist Teil des Machtausbaus der Regierung. Sie brauchen ...