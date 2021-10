Künstler blitzen beim Verfassungsgericht ab

Der Antrag der "Florestan"-Initiative wird vom Verfassungsgerichtshof zurückgewiesen.

Die Initiative "Florestan" ist mit ihrer Beschwerde beim Verfassungsgericht abgeblitzt. Dies teilte der Gerichtshof am Mittwoch per Presseaussendung mit und stellte darin fest: "Verbote für Kultureinrichtungen waren geeignetes Mittel, Kontakte zu reduzieren." Daher habe der Verfassungsgerichtshof den gemeinsamen Antrag mehrerer Kulturschaffender abgewiesen.

Von den Künstlern und Kulturveranstaltern war kritisiert worden, dass aufgrund der vierten Covid-19-Schutzmaßnahmenverordnung das Betreten von Kultureinrichtungen ebenso untersagt gewesen ist, wie kulturelle Veranstaltungen abzuhalten. Die Antragsteller hätten unter anderem vorgebracht, dass dieser Eingriff in die Freiheit der Kunst unverhältnismäßig sei, heißt es in der Mitteilung des Verfassungsgerichtshofs. Denn, so der Antrag der Beschwerdeführer, der Zweck des Schutzes von Gesundheit und Leben von besonders verletzlichen Personen "dürfe nicht dauerhaft mit Maßnahmen einhergehen, die eine Vielzahl von anderen Personen unverhältnismäßig belasten, wenn andere geeignete Maßnahmen zur Verfügung stünden". Dabei wurde insbesondere auf Präventionskonzepte verwiesen.

Der Verfassungsgerichtshof weist zwar in seinem Erkenntnis darauf hin, "dass die Betretungs- und Veranstaltungsverbote eine schwerwiegende Wirkung auf die Freiheit der Kunst hatten, vor allem für Künstler, die ,live' auftreten". Jedoch: Nicht die künstlerische Tätigkeit als solche sei Gegenstand der Verbote gewesen. "Diese waren eine von vielen Maßnahmen zur Verhinderung von Menschenansammlungen."