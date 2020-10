Ein riesiges Bauprojekt erweitert den Salzburger Festspielbezirk. Das sollte Folgewirkungen haben.

Seit Jahren fühlt sich die Kulturpolitik in Österreich an wie ein leichter Würgegriff. Budgets werden kleinweise erhöht oder über jahrelanges Einfrieren stetig gedrosselt. Für Museumssammlungen, die das kollektive Gedächtnis ausmachen sollten, fühlt sich keine Regierung mehr zuständig; das wird reichen Privaten per Schenkung oder Leihgabe überlassen. Statt Theater, Museen und Konzerthäuser als Nährböden für Demokratie und humanistische Bildung zu fördern, wird als relevant nur wahrgenommen, wofür Touristen ihre Geldbörsen lupfen. Wie in Universitäten die Drittmittel, so gilt in der Kultur ...