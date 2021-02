Mitten in der Krise hat die Fronfeste in Neumarkt am Wallersee Kunden angesprochen, die davor noch nie im Museum waren. Wie? "Mit Trick 17", sagt Ingrid Weese-Weydemann.

Auf den Schildern der Schubladen steht etwa Vogelfutter gem., Kandis weiss, Chocolade, Malzkaffee gebr. oder Citronat. Drinnen, in den Laden, sind aber ganz andere Dinge - Oma Bertas Walnusszwieback von der Bäckerei Thurnhofer in Berndorf oder vom Mattseer Spezialitätenhandel Rebklaus gelieferter Wein. Die Stellage stammt aus einer ehemaligen Gemischtwarenhandlung im Ortsteil Pfongau. "Einige Besucher kannten diese Kramerei noch. Das ist ja von der Miaz, sagen sie dann und erzählen mir, was sie bei ihr noch gekauft haben", schildert Ingrid Weese-Weydemann. ...