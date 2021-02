Museumsbund: "Wir freuen uns über jeden offenen Tag"

Der Lockdown endet, allerdings nur für einen Teil der Kulturbetriebe, allen voran die Museen.

Wenn Museen jetzt aufsperren dürfen, ist nicht alles so wie zuvor. Was ist gleich? Was wird anders? Dies schildert Wolfgang Muchitsch, Leiter des steirischen Universalmuseums Joanneum und Präsident des österreichischen Museumsbunds mit rund 750 Mitgliedern.

Kehrt mit der Öffnung jetzt der Alltag wieder zurück? Wolfgang Muchitsch: Ja, allerdings ist auch im Lockdown im Hintergrund vieles im Normalbetrieb weitergelaufen. Nur die Mitarbeiter im Publikumsbetrieb - im Joanneum etwa zehn Prozent - sind in Kurzarbeit, die holen wir zurück. Von ...