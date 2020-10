Nikolaus Bachler im Interview: "Osterfestspiele 2021 müssen stattfinden"

Nikolaus Bachler beginnt seine Salzburger Intendanz einmütig mit Christian Thielemann.

Nach Monaten von Divergenzen, die ab und zu laut krachten, langte am Mittwoch in der SN-Redaktion eine erstaunliche Mitteilung ein: In offenbarer Einmütigkeit kündigen der Dirigent Christian Thielemann und der seit Juni amtierende, für die ersten zwei Jahre zunächst nur auf das kaufmännische konzentrierte Intendant Nikolaus Bachler den sofortigen Beginn des Vorverkaufs für Ostern 2021 an. Damit ist - wenngleich unter Covid-19-Regeln - wieder Zuversicht angesagt. Anna Netrebko wird wie geplant die Titelrolle der "Turandot" singen.

