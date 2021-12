Peter Simonischek: "Hoho, das ist ein fideles Gefängnis!"

Als Gefängniswärter Frosch übertrifft Peter Simonischek seine Dienstjahre als Jedermann.

An Dienstjahren überragt Peter Simonischek als Frosch bereits seine Karriere als Salzburger Jedermann. Auf dem Domplatz oder im Großen Festspielhaus trat er in den acht Jahren von 2002 bis 2009 in der Titelrolle auf und ist mit 91 offiziell gezählten Aufführungen der längstdienende Jedermann der Salzburger Festspielgeschichte - samt verkauften Generalproben und Gastspiel in Ingolstadt sind es über 100 Auftritte.

Wenn er am 31. Dezember wieder in der "Fledermaus" der Wiener Staatsoper mit "Hoho, das ist ein fideles ...