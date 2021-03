Schloss Ambras: Korallen begeistern in der ersten Wunderkammer

In Schloss Ambras ist der weltgrößte Bestand an Korallen und Korallenkunst der Renaissance zu entdecken. Und das ist nur ein kleiner Teil der dortigen faszinierenden Sammlungen.

Als ein "Wunder dieser Welt" wird ein sonderbar rotes Gebilde vorgestellt. Fast menschengroß erscheint die auf einer Tafel abgebildete Skulptur, die im neu gestalteten Foyer von Schloss Ambras das "erste Museum der Welt" anpreist. Mit ein paar Schritten Abstand ist die typische Form einer Koralle wahrzunehmen, in der Nähe allerdings spielt sich ein wildes Getümmel ab: ein Bündel aggressiv schnappender Schlangen, rechts ein Krieger, links so etwas wie ein Teufelchen mit Hörnern, Eselsohren, Fischschwanz und einem Dolch in der Hand, ...