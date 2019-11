Der bekannte österreichische Architekt und Karikaturist Gustav Peichl ist am Sonntag im Alter von 91 Jahren in Wien gestorben. SN-Karikaturist Thomas Wizany studierte bei Peichl an der Akademie für Bildende Künste Architektur. Wir haben mit Wizany über seinen Lehrmeister gesprochen.

SN: Gustav Peichl ist gestorben, euch hat ja viel miteinander verbunden. Wizany: Mir tut es sehr leid, auch dass ich mich nicht gemeldet habe bei ihm in letzter Zeit, weil ich öfter an ihn gedacht habe in den ...