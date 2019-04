Nun ist es fix: Stephan Pauly, ehemaliger Künstlerischer Leiter der Stiftung Mozarteum, übernimmt 2020 den Wiener Musikverein.

Ob es Derartiges wohl bald in Wien geben wird? Erst vor Kurzem hat Stephan Pauly, der Intendant der Alten Oper Frankfurt, die Musikfreunde auf- oder besser in sich hineinhorchen lassen. "Anders hören - Die Abramović-Methode für Musik" war, so schildern ...