Aufmüpfige leben oft auf dem Land

Die Geschichte von Streik, Protest und Aufstand enthüllt erstaunliche politische Energien.

Die Aubesetzung in Hainburg ist bis heute unübertroffen: Kein Protest seither hat in Österreich dermaßen weitreichende und andauernde Wirkung erreicht. Zudem wurde in der Hainburger Au 1984 begonnen, was sich seither vielfach ausprägt: Proteste für ökologische Anliegen im weiten Sinne, also gegen Industrialisierung, Verkehr oder Bodenversiegelung, für Klimaschutz oder Naturschutz. Mit noch einer Komponente setzten die Hainburger Proteste Maßstäbe, wenngleich man sich heute wundern mag, dass das je neu gewesen sein könnte: eine politisch diffuse, weil über soziale Netzwerke sich ...