Der Bildhauer Peter Niedertscheider und der Zeichner Stefan Zsaitsits verewigen Flüchtiges in Marmor und Papier. In ihrer malerischen Ausstellung in Salzburg scheint die Zeit außer Kraft gesetzt.

Der eine zeichnet in feinen Linien auf Karton, der andere haut Reliefs in Stein. Malen tut im Grunde keiner von beiden. Und doch entfaltet sich eine malerische Wirkung in der Galerie Trapp, wenn Peter Niedertscheider und Stefan Zsaitsits ihre Arbeiten ...