"Coded Feminisms" in Hallein: Starke Frauen und ihre verdrängte Geschichte

Mehrere Jahre hat eine Künstlerin recherchiert, nun beleuchtet sie in Hallein das Wachsen und die brutale Zerschlagung einer Frauenbewegung.

Die Illustrationen sind in klaren, hellen Farben gehalten. Aber die Geschichte, die Stefanie Wuschitz in ihrem 20-minütigen Animationsfilm erzählt, endet düster. Dabei hat alles hoffnungsvoll begonnen. In ihrer Ausstellung im Halleiner Kunstraum Pro Arte, die am Donnerstag eröffnet worden ist, beleuchtet die Wiener Künstlerin die größte Frauenbewegung der 1950er und 60er Jahre. Sie sei damals sei nicht etwa in Europa oder in den USA gewachsen, sagt die Wiener Künstlerin, sondern in Indonesien.

In ihren animierten Dokumentarfilm, der im ...