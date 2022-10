Das Gefühl für April entspringt in Farben

Helen Frankenthaler war Pionierin der spontanen, ausdrucksstarken Malerei. Wie viele innovative Künstlerinnen wird sie erst jetzt gewürdigt.

Sei es die Himmelsfarbe, eine Regenwolke, ein Abendrot oder eine Wasserlacke, seien es die ersten Grüntöne nach dem Winter: Ein Sammelsurium an Eindrücken kann Gefühle erzeugen, die wie in Einem wahrnehmbar und somit etwas Ganzes sind. Der Name "Aprilstimmung" lässt vermuten, dass Helen Frankenthaler so den Moment einer Jahreszeitenfeststellung auf die Leinwand gebracht hat, und das flott und zügig, ohne lang zu konstruieren und zu tüfteln. Weil sie eine Pionierin des ungezügelten Malens als unmittelbarer, individueller Ausdruck war, sind ihre ...