"Der junge Hitler" ist nach Linz gewandert

Im Linzer Stadtmuseum Nordico wird der Zeit des "jungen Hitler" nachgegangen. Dabei fallen Parallelen zur Gegenwart auf.

Linz trägt an einer historischen Last: Aus keiner anderen Stadt stammten "so viele Spitzenverbrecher des NS-Regimes", sagte Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) und hob Adolf Eichmann, Ernst Kaltenbrunner und Adolf Hitler hervor, die in Linz in die Schule gegangen sind. Wie und wodurch diese späteren politischen Massenmörder geprägt worden sind, wird ab Freitag im Stadtmuseum Nordico aufbereitet. Dieses übernimmt die Ausstellung "Der junge Hitler" aus St. Pölten und hat diese um ein "Linzer Zimmer" erweitert - etwa um die 31 Originale ...