Die ganze Stadt kann Galerie sein

Er sucht und findet Schaufenster für junge Kunst: Leon Bernhofer ist der Initiator der Straßengalerie.

Die eigenen Werke öffentlich sichtbar zu machen, ist für junge Künstlerinnen und Künstler oft nicht leicht. Der Weg in die etablierte Galerienszene ist weit, die Konkurrenz groß. Wenn Leon Bernhofer Ausstellungen mit Arbeiten von Newcomern kuratiert, findet er trotzdem regelmäßig Ausstellungsmöglichkeiten in zentraler Lage. Nicht in geschlossenen Kunsträumen, sondern in Schaukästen mitten in der Stadt ist seine Straßengalerie zu finden. Die Geschichte der Initiative habe 2020 begonnen, erzählt Leon Bernhofer. Als Fotograf hatte er sich im Covidlockdown ein Projekt überlegt, ...