Die Geduld von Papier führt zu Reichtum

Ein kleiner Gedanke genügt für ein DIN-A4-Blatt. 30 Blätter ergeben ein zeichnerisches Panoptikum.

Das Schlichte versammelt sich jetzt im Bildungshaus St. Virgil zu erstaunlicher Fülle. Die am Donnerstagabend eröffnete Ausstellung zeigt rund 30 Zeichnungen des österreichischen Bildhauers, Malers und Videokünstlers Heimo Zobernig - alle im ähnlichen Format von 30 mal 20 Zentimetern, also DIN-A4-Bögen. Auf den ersten Blick lässt sich jede Zeichnung flott erfassen. Jene, die oben in Grün und mit braunen Einsprengseln gepinselt ist und in deren unteren Hälfte drei, nein: vier Flecken oder kleine Farbgebilde sind, ist bereits die komplizierteste Komposition. ...