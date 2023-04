Die Liebe gelingt im Moment

Zwischen Tod und Auferstehung begegnen einander unsagbare Trauer und überirdische Erlösung. Der Venezianer Vittore Carpaccio hat dies in einer Pietà formuliert.

Unzählige Male hat man die trauernde Mutter mit dem toten Sohn auf den Knien gesehen. Und obwohl die "Pietà" von Vittore Carpaccio am Ende einer an variantenreicher Schönheit und malerischen Innovationen sagenhaft reichen Ausstellung hängt, zieht sie in Bann. Der tote Jesus ist wie schwerelos - entrückt von den Qualen, an die seine Blöße, seine Wunden und das eingetrocknete Blut gemahnen.

Wie glänzend dieses Bild mit ausformulierter Landschaft komponiert ist! Da der Körper parallel zum Seeufer liegt, ergibt ...