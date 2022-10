Einer, der nie aufhörte, Dinge zu hinterfragen

In Erinnerung an Gerald Schmid. Er prägte als Lehrer und Künstler mehrere Generationen.

Schmid besaß Humor. Der war mitunter polternd und laut. Darum ist es lustig, sich die Szene vorzustellen: Er, also Gerald Schmid, trifft auf "ihn/es". Also dieses Wesen über uns. Und beginnt in der Sekunde, ihn/es mit Fragen zu löchern. Denn Gerald Schmid, der für seine Kunst, seine Malerei mit jeder Faser lebte, war einer, der nie aufgehört hat Dinge zu hinterfragen.

Am vergangenen Montag schlief Schmid 95-jährig friedlich ein. Am Samstag, 29. Oktober findet um 9.30 Uhr die ...