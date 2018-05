Kunst auf dem Krauthügel: Salzburg findet einen Stern

Wer die Skulptur beim Spazieren auf dem Krauthügel entdeckt, kann sie als Sitzplatz oder Verweilort betrachten. Zur Gänze zeigt sie sich aber erst beim Blick von weit oben: Paul Wallach spielt mit dem Raum zwischen Himmel und Erde.

Mitten in die Wiese sind die schlanken, weißen Betonbahnen eingepflanzt. Wer sie bloß von der Seite sieht, etwa beim schnellen Vorbeiradeln über den Krauthügel, könnte sie für das Fundament eines Baus halten, der hier entstehen soll. "Oder vielleicht für eine Ausgrabung, Spuren eines Gebäudes, das hier einmal eine Bedeutung hatte", sagt Paul Wallach. Erst im Näherkommen werden auch die inneren Linien erkennbar: Sie formen zwei Eingänge, die das äußere Rechteck mit einer Zackenfigur im Inneren verbinden. Wallach verweist aber auch nach oben, zum Festungsberg. Wer die Gestalt komplett erkennen wolle, müsse sie von der Panoramaterrasse der Festung betrachten. Als Spiel mit zwei Ebenen hat er seine 40 mal 45 Meter große Skulptur "Down to the Ground" angelegt, die er für das Kunstprojekt der Salzburg Foundation verwirklicht hat. Seit 2014 nutzt die Foundation (in Kooperation mit dem Stift St. Peter) den Ort für temporäre Installationen. Mit Wallachs Arbeit endet das auf fünf Jahre angelegte Projekt.