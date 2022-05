Kunstprojekt in Neumarkt zum Widerstand in der NS-Zeit: Aus Scherben wächst eine Einsicht

Nicht nur mit zerbrochenen Fenstern, sondern mit einem vielschichtigen "Einwurf" von Bernhard Gwiggner wird Neumarkt zu einem Gedenkort.

Die Scherben werden länger bleiben. Ein Jahr lang will Bernhard Gwiggner sie aufheben und in einem Schaufenster-Archiv sichtbar machen. Gedenken ist schließlich das zentrale Thema in dem Projekt, das der Salzburger Künstler in Neumarkt am Wallersee verwirklicht. 51 Glasscheiben könnten in den nächsten zwölf Monaten auf dem Platz vor der Kirche zerbrechen. Im Mai 2023 wird Gwiggners temporäre Arbeit abgeschlossen sein.

51 Fenster hatten Mitglieder der NSDAP-Gruppe in Neumarkt auch im März 1939 eingeworfen. Das Haus gehörte Georg ...