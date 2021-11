Lena Göbel macht Kunst aus Widersprüchlichem: "Das ist ein ziemlich wilder Prozess"

Zwischen Holzdruck und Hardrock findet Lena Göbel ihre Einflüsse. Bilder, die daraus entstehen, zeigt die Faistauer-Preisträgerin nun in Salzburg.

Gegensätze ziehen sich in ihren Bildern oft an. Und manchmal zieht Lena Göbel auch selbst Gegensätzliches an: Auf einem großen Foto in schwerem Rahmen, das im Eingangsbereich des Museumspavillons im Mirabellgarten hängt, ist die Künstlerin in Porträtpose zu sehen. Auf dem Kopf trägt sie eine traditionelle Goldhaube. Und an ihrem T-Shirt ist der Schriftzug der Hardrocker Iron Maiden zu erkennen.

Sie arbeite gern mit scheinbar widersprüchlichen Einflüssen, erzählt Lena Göbel. In ihren Collagen, Drucken und Gemälden müssen sie ...