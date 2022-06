Villen in Baden erzählen vom Sommer wie vom Hass

Baden bei Wien ist eine der ersten Adressen für jene gewesen, die sich bei Hitze nach frischer Luft sehnten.

Eines der prächtigsten Häuser in Baden bei Wien erzählt von Krieg, Hass, Verfolgung und Enteignung ebenso wie von der Höchstform einer arkadischen Lebensweise, der Sommerfrische. Die grauenhafte Seite der Historie dieser Villa in der Helenenstraße 72 hat mit dem Nationalsozialismus zu tun: Weil die Eigentümer als das galten, was das NS-Regime verfemte, wurde die Familie Gutmann enteignet.

Eine Anfrage, ein Buch über arisierte Villen zu schreiben, habe sie zunächst abgelehnt, erzählt Marie-Theres Arnbom. "Ich schreibe über Villen." Denn ...