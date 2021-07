Was Picasso malt, bringt Pillhofer in Form

Was macht ein menschliches Gesicht aus? Ein Künstler malt es, ein anderer macht eine Skulptur. Doch beide entdecken Ähnliches.

Mit speziellen Blickfängen verführt das Leopold Museum in Wien derzeit dazu, ins Œuvre eines bisher nicht genug gewürdigten österreichischen Bildhauers vorzudringen: Josef Pillhofer, der heuer 100. Geburtstag hätte, hat in seinem Genre die Moderne nach Österreich gebracht. Freilich tat er das - auch als Schüler von Fritz Wotruba - nicht allein. Doch Museumsdirektor und Kurator Hans-Peter Wipplinger macht die faszinierenden Einsichten, die Josef Pillhofer über Bild und Plastik vermittelt, an dessen Werkvielfalt aus sechs Jahrzehnten ebenso sichtbar wie an jener ...