Welches ist ein echtes Ischler Dirndl?

Bisher ist klar gewesen, wie ein Ischler Dirndl auszusehen hat. Eine Trachtenexpertin rüttelt jetzt an dieser Gewissheit.

Weniges ist in der Trachtenkunde so eindeutig wie das original Bad Ischler Dirndlkleid: "Altrosa Baumwolldruckstoff mit blauer oder schwarzer Schürze", versichert Thekla Weissengruber. Als Leiterin der Sammlung Volkskunde und Alltagskultur im Oberösterreichischen Landesmuseum hat sie die ab Samstag zugängliche Ausstellung in Bad Ischl gestaltet, in der eine Schneiderpuppe die "Ischler Mustertracht" des Oberösterreichischen Heimatwerks trägt.

Doch Thekla Weissengruber hat beim Stöbern in der Textilsammlung des Landesmuseums ein anderes, jetzt ebenso ausgestelltes Frauenkleid - sprich: Dirndl - gefunden, das ...