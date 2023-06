Wenn filigrane Schatten tanzen, entsteht eine Zeichnung

Man soll die dünnen Stäbchen, die über orangem Grund schweben, nicht berühren. Und doch lassen sie sich bewegen.

„Colour Installation 21:11“ aus dem Jahr 2015 von Knopp Ferro, derzeit ausgestellt in der Galerie Mauroner in Salzburg.

Die hauchdünnen Stahlstäbe sind rot, blau und grün. Dass dünne Metallstäben vom eigentlichen Bild fernhalten, sieht man auf den zweiten Blick, da Stäbe wie Bild im selben Orange sind. Das Ganze ergibt, in rechtem Licht, ein Schattenspiel von Linien auf einer Fläche. Und doch: Diesen Zwitter aus Bild und Skulptur, genannt "Colour Installation" (Farbinstallation), den die Galerie MAM von Mario Mauroner in der Salzburger Residenz ausstellt, schaut man nicht an, sondern man schaut ihm zu - vorausgesetzt etwas versetzt es ...