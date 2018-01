Ein Jungspund verzweifelt an Österreich

Bevor die Republik entsteht, sucht der junge Leutnant Carl Joseph von Trotta in Österreich Zuversicht und Sinn. Er scheitert.

Philipp Hauß hat zugleich eine Innen- und eine Außensicht auf Österreich. Er stammt aus dem nördlichen Deutschland und spielt seit fünfzehn Jahren im Burgtheater, nachdem er am Max-Reinhardt-Seminar studiert hat. Rund die Hälfte seines Lebens hat der 38-jährige Deutsche also beruflich in Wien verbracht. Nun spielt er die Hauptrolle - den Enkel des Helden von Solferino - in der Dramatisierung von Joseph Roths Roman "Radetzkymarsch" über jenes Österreich, das 1918 untergehen sollte.