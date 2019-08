"Blinded by the Light": Gerettet vom Boss persönlich

Der britische Film "Blinded by the Light" in der Regie von Gurinder Chadha ("Kick It Like Beckham") ist die Verfilmung der Jugenderinnerungen des Journalisten Sarfraz Manzoor, der Bruce Springsteen als Retter in seiner grauen Teenagerzeit erlebt hatte.

Ausgerechnet Bruce Springsteen, der mit diesem ewig eingängigen Amerika-Song "Born in the USA" auf allen Tanzflächen nervt, ausgerechnet den soll sich Javed (gespielt von Viveik Kalra) anhören, ein junger Brite pakistanischer Herkunft, der in der Kleinstadt Luton verkümmert? Ja, genau ...