Goldegg-Doku "Trog" feiert Premiere: Hinter blinden Fenstern sitzt die Erinnerung

Mit der Kamera nähert sich Gabriele Hochleitner neuerlich der Geschichte Goldeggs in der NS-Zeit an. Im Mittelpunkt: Die Witwe eines Deserteurs.

Die Kamera schaut in leere Stuben und bleibt an blind gewordenen Fensterscheiben hängen. Der alte Bauernhof nahe am Böndlsee ist heute verlassen. Aber die Räume seien freilich voller Geschichten, sagt die Filmemacherin Gabriele Hochleitner: "In dem Haus ist ja so viel passiert - auch schon vor und nach dem 2. Juli 1944". Dieses Datum ist in die Geschichte der Gemeinde Goldegg tief eingebrannt: In der Aktion "Sturm" machten SS und Gestapo im Morgengrauen Jagd auf einheimische Wehrmachtsverweigerer. Deserteure wurden ermordet, ...