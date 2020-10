Regisseurin Eliza Hittman: "Abtreibung verbieten erhöht Risiko"

Eine mutige 17-Jährige und ihre Cousine stehen im Zentrum eines großartigen Films von Eliza Hittman: "Niemals Selten Manchmal Immer".

Was genau der 17-jährigen Autumn passiert ist? Es ist unklar. Jedenfalls ist sie ungewollt schwanger. Sie lebt in nicht besonders liebevollen Verhältnissen und sie will kein Kind bekommen. In "Niemals Selten Manchmal Immer" muss Autumn, begleitet von ihrer Cousine, nach New York, um einen Schwangerschaftsabbruch zu bekommen. Regisseurin Eliza Hittman inszeniert dieses Road Movie als schlanken Thriller, der unmissverständlich auf der Seite seiner Protagonistin bleibt. "Ein Verbot oder ein Erschweren von Abtreibungen heißt nicht, dass es weniger Schwangerschaftsabbrüche gibt", sagt ...