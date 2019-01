Ein Roman bringt die Spleens eines Wieners zum Vorschein

Dr. Hohenadl ist auf Eleganz, Höflichkeit und Bildung erpicht. Warum wirkt er trotzdem ein wenig lächerlich?

Mit einer köstlich elaborierten Studie der Schrulligkeit wartet der Salzburger Autor Werner Thuswaldner auf. In seinem soeben erschienenen Roman entfaltet der frühere Leiter des Kulturressorts der "Salzburger Nachrichten" die Spleens des wundersamen Wieners namens Dr. Hohenadl.

Dieser ist einer von drei Brüdern, die in drei unterschiedlichen katholischen Internaten erzogen worden sind. Nicht primär zum Erwerbszweck, sondern vor allem zur intellektuellen Ertüchtigung und zur Absicherung des gesellschaftlichen Status haben alle drei ein Doktorat erlangt. Und alle drei leben von etwas, das aus tiefer Vergangenheit stammt: einer aus dem väterlichen Nachlass gespeisten Apanage. Mit dieser Konstellation aus einem arbeitslosen Grundeinkommen und dem unermüdlichen Streben nach Eleganz sowie nach guter alter Allgemeinbildung erzeugt Werner Thuswaldner in seinem Roman vielerlei Situationen, an denen zu studieren ist, was es heutzutage - jedenfalls für Durchschnittsbürger - abseits der Fron der Erwerbstätigkeit kaum noch gibt: ein Leben im Dienst des interesselosen Wohlgefallens.