Eine Kriegsreporterin schrieb für eine bessere Welt: "Ich gehe nach Spanien mit den Jungs"

"Ich liebte immer nur die Welt der Männer", schrieb Martha Gellhorn. Es war die Welt des Kriegs. Und sie war mittendrin.

Martha Gellhorn sieht, wie Verwundeten die Uniformfetzen von der verbrannten Haut geschnitten werden. Sie sieht Blut. Sie schaut beim Sterben zu. Und manchmal hält sie einem Verwundeten eine letzte Zigarette an den Mund. Nur ein paar Atemzüge bleiben noch. Zwischen Verdammten und solchen, die Krüppel bleiben werden, bewegt sich die Frau auf einem Schiff im Ärmelkanal. Es sind die Tage der Invasion in der Normandie. An vorderster Front erlebt Gellhorn den Beginn vom Ende des Naziterrors. 36 Jahre ist sie ...