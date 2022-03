Zum Weltfrauentag am 8. März 2022 widmen sich die "Salzburger Nachrichten" in einem Schwerpunkt dem Thema "Frauen im Krieg". Die Geschichten erzählen von Soldatinnen, Friedenskämpferinnen, Reporterinnen, die unmittelbar vom Feld berichten, und historischen Persönlichkeiten, die in unruhigen Zeiten klar Stellung bezogen haben.