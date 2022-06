Der Markenkern ist nicht bloß Mozart, sondern die Vielfalt

Gesucht: ein Mann mit möglichst starker Mozart-Kompetenz. Dieses Anforderungsprofil für die Position des Chefdirigenten des Mozarteumorchesters wirft Fragen auf. Natürlich zählt die Mozart-Pflege seit 180 Jahren zur DNA des Klangkörpers. Doch die Zuhörer und - so hatte man den Eindruck - auch die Musiker selbst hatten große Freude an der Erweiterung des Repertoires bis zur Musik des 20. Jahrhunderts. Großen Anteil an der Entwicklung in der jüngeren Vergangenheit hatten die Chefdirigenten. Hubert Soudant machte das Orchester fit für den internationalen ...