Mozarteumorchester: Eine Zeit des Übergangs beginnt

Nach dem Abgang von Riccardo Minasi setzt das Salzburger Traditionsorchester zwei Jahre lang auf ständige Gastdirigenten.

"In dieser Saison endet eine Ära", sagt Siegwald Bütow. Der Direktor des Mozarteumorchesters weist darauf hin, dass Riccardo Minasi bei den Salzburger Festspielen sein letztes Konzert als Chefdirigent bestreiten wird. Fünf Jahre lang hat Minasi das Orchester geleitet, seine Nachfolge ist noch offen. "Wir haben uns entschieden, zwei Jahre lang mit ständigen Gastdirigenten zu arbeiten", erläutert Bütow. Etablierte Namen wie Constantinos Carydis, Andrew Manze oder Jörg Widmann finden sich darunter, aber auch Newcomer Roberto González-Monjas oder Ehrendirigent Ivor Bolton. Zudem sollen Dirigenten mit "komplementären Qualifikationen" eingeladen werden, um sie besser kennenzulernen.

Damit scheint sich eine Leerstelle in der jüngeren Geschichte des Salzburger Orchesters zu wiederholen: Auch Riccardo Minasi wurde 2016 zum Chefdirigenten gewählt, als Vorgänger Ivor Bolton den neuen Posten in Basel bereits angetreten hatte. Bütow sieht die zwei Übergangsjahre nicht als "Makel, sondern als eine große Stärke". Das Mozarteumorchester sei selbstbestimmter und flexibler geworden - was sich auch im Programm der "Heimspiel"-Reihe im Orchesterhaus spiegelt. Aus der Not des ersten Coronafrühlings geboren, erweitert sich diese Konzertreihe beständig und bietet den Musikern vielfältige Spiel- und Präsentationsmöglichkeiten in Kammerensembles bis hin zum klassischen Orchesterkonzert. "Das Orchester ist der Star, nicht der Dirigent", betont Bütow. Der Orchesterdirektor streicht den "Markenkern Mozart" heraus, jenes Alleinstellungsmerkmal, das deutlicher wahrnehmbar sei, "je weiter man aus Salzburg wegkommt". In den Tourneeprogrammen, die das Orchester 2023 nach Deutschland, Spanien, Südkorea und in die Schweiz führen werden, spielen Werke der Wiener Klassik tatsächlich eine zentrale Rolle. Auch die strahlkräftigen Einsätze bei den Salzburger Festspielen und der Mozartwoche stehen im Zeichen Mozarts. Im Salzburger Konzert- und Opernalltag, der den Kern der 158 Orchestereinsätze der kommenden Saison bildet, teilt sich der Genius Loci hingegen die Aufmerksamkeit mit Tschaikowsky oder Richard Strauss. Mit dem Großeinsatz in der Strauss-Opernproduktion des Landestheaters begründet Bütow auch den Verzicht auf Bruckner oder Mahler in den Sonntagsmatineen: "Wer ,Rosenkavalier' spielt, kann nicht gleichzeitig große Symphonik stemmen."

Wie steht das Land Salzburg als Rechtsträger zu den Plänen des Mozarteumorchesters? "Wir tragen diesen Weg mit", sagt Landesrat Heinrich Schellhorn (Grüne) auf SN-Anfrage. Allerdings müsse man nach dieser zweijährigen Phase "evaluieren, ob sich die Strategie bewährt hat". Finanzielle Gründe für einen vorläufigen Verzicht auf einen Chefdirigenten schließt der Kulturlandesrat aus: "Wir müssen dafür ja mehr Gastdirigenten bezahlen."