Für Song-Contest-Starterin Paenda ist "stark bleiben" wichtig

Blau gefärbte Haare sind ihr Markenzeichen, sie liebt Bands wie "Bilderbuch", und Feministin zu sein, gehört für die 31-jährige gebürtige Steirerin ganz einfach dazu. Paenda im SN-Interview.

Gabriela Horn alias Paenda vertritt Österreich beim 64. Song Contest im Mai in Tel Aviv (Israel). Am Dienstagvormittag gab der ORF diese Entscheidung bekannt. Von einem Tag auf den anderen steigt damit der Bekanntheitsgrad der in Wien lebenden Musikerin enorm. Ins Rennen geht sie mit dem Song "Limits", den sie selber geschrieben und komponiert hat.