Hass und Rache sind ihre Triebfedern

Mit "Elektra" von Richard Strauss beginnt das Linzer Musiktheater eine Serie von Opern, in der starke Frauenschicksale im Blickpunkt stehen.

Für solche Stücke ist das neue Linzer Musiktheater wie geschaffen. Also kann Chefdirigent Markus Poschner mit dem prachtvoll disponierten Brucknerorchester den exzessiven Klangrausch von Richard Strauss' "Elektra" in allen Steigerungsstufen ausbreiten, den Raum fluten und doch den Klang stets transparent und klar halten. Unaufgeregt geht Poschner vor, lenkt gerade dadurch den Blick auf die Ungeheuerlichkeiten und Maßlosigkeiten dieser immer wieder überwältigenden, extremen, extrem fordernden Partitur. Er beglaubigt damit, dass "Elektra" der "Beginn eines völlig neuen Denkens in der Musik" ist, wie er es formuliert.