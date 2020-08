Viel Improvisationskunst beweisen heuer die Macher des Jazzfestivals Saalfelden. Sein Intendant sieht Gesprächsbedarf in der Kulturpolitik.

Wie gut es funktionieren kann, wenn Konzerte nicht nur in geschlossenen Räumen stattfinden, ist in Saalfelden seit vielen Jahren erprobt. In der Stadt und auf den umliegenden Almen hat das Jazzfestival Spielorte. Im Vorjahr, zum 40-Jahr-Jubiläum, wurde der Saalfeldner Stadtpark ...