Jazzit streamt Konzerte und entwickelt eigenes Fernsehformat

Vorerst vier Konzerte aus dem Salzburger Club werden auf FS1 ausgestrahlt. Im Fernsehen ist das Jazzit auch künftig regelmäßig präsent.

Das Jazzit füllt sich wieder mit Leben. "Seit einer Woche haben wir die Elektriker im Haus", erzählt Jazzit-Chef Andreas Neumayer. Weil derzeit weder gastronomischer Betrieb noch Veranstaltungen möglich sind, werden Leitungen getauscht.

Ein Lebenszeichen gibt der Jazzclub im Bahnhofsviertel auch in künstlerischer Hinsicht von sich. Heute, Freitag, feiert das Stück "About All That Jazz" - leider ohne Publikum - Premiere. Regisseurin Caroline Richards feilt mit Sängerin und "Starmania"-Starterin Anna Buchegger und einer prominenten Musikergilde am letzten Schliff des ...