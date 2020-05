Was macht ein Orchester einzigartig? Und schreiben sich auch historische Ereignisse wie der Mauerfall in seinen Klang ein? Das untersuchen Forscher am Beispiel der Staatskapelle Dresden.

SN/staatskapelle dresden/matthias creutziger Das musikalische Erbgut der Staatskapelle Dresden, hier mit Chefdirigent Christian Thielemann, wird erforscht.