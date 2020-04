kleinePauseMozart: Wie war der Alltag der Familie Mozart?

Was haben die Mozarts gemacht, wenn sie nicht musizierten und komponierten? Wie kann man sich den Alltag des Geschwisterpaares Maria Anna und Wolfgang Amadé Mozart vorstellen?

Die tagebuchähnlichen Mitteilungen von Wolfgangs Schwester Maria Anna geben Einblicke in den Alltag der Familie Mozart. So berichtet sie in ihren Einträgen unter anderem von Gästen, die sie besucht hatte, von Einkäufen auf dem Markt, von "Gottesdienstbesuchen", ihrer Tätigkeit als Klavierlehrerin oder von "Friseurbesuchen".

In einem Brief aus dem Jahr 1777 schildert sie ihrer Mutter und ihrem Bruder ihren Tagesablauf vom 24. September: "in der fruh um halbe 8 uhr in der mess beÿ der hl: dreÿfaltigkeit, nachmittag war pelzlschüssen, wer gewohnen hat wird der papa geschrieben haben". Außerdem schreibt sie, dass am "26ten Vormittag adlgasser victorl mich frisiert, Eberlin waberl beÿ uns. ich war in der halb 11 uhr mess. nachmittag von 4 uhr bis 5 uhr mit dem pimperl spatziern. hernach war hr v moll bis 9 uhr beÿ uns".

Auch dokumentiert sie in ihrem Tagebuch minutiös die gegebenen Klavierstunden, da diese oftmals erst viel später bezahlt wurden. So beschwerte sich etwa Leopold bei ihr in einem Brief über offene oder nur teilweise bezahlte Rechnungen: "[…] er wird künftig die Woche nur 3 mahl kommen […]. aufs neue Jahr sinds 2 Jahre, daß sein Vatter nichts bezahlt hatte […]."

Weitere Einblicke in die tagebuchähnlichen Einträge von Maria Anna Mozart findet man unter anderem hier:

http://dme.mozarteum.at/DME/briefe/letter.php?mid=906

Die tagebuchähnlichen Mitteilungen von Maria Anna (Nannerl) Mozart wurden in der Gesamtausgabe in chronologischer Reihenfolge auf die Nummern 330, 332, 334, 336, 338 und 341 aufgeteilt.

