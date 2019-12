"Leonore" zeigt, was Beethoven wollte

René Jacobs gelingt schon zu Beginn des Beethovenjahrs ein Maßstäbe setzendes Hörabenteuer: die Urfassung des "Fidelio".

Noch hat das Beethovenjahr aus Anlass von dessen 250. Geburtstag gar nicht richtig begonnen, doch schon liegen zwei Editionen vor, die als richtungsweisend angehört werden können: die 32 Klaviersonaten in der zu Diskussionen herausfordernden Interpretation von Igor Levit und die Einspielung der Urfassung des "Fidelio", jene "Leonore" von 1805, die damals wegen der politischen Umstände in Wien durchgefallen war und Beethoven bis zur endgültigen Gestalt von 1814 ein permanentes Ringen um die Oper abforderte.

Mit dem Ergebnis, so jedenfalls argumentiert es der Dirigent René Jacobs, dessen konzertante Pariser Aufführung von 2017 nun in einem aufregenden CD-Buch vorliegt, dass der heute gebräuchliche "Fidelio" mit Beethovens ursprünglichen Absichten kaum kompatibel ist.

Ja, das hört man im Großen wie in vielen staunenswerten Kleinigkeiten, nicht nur durch quicke, nichts verschleiernde Tempi, also durch eine andere Klangrhetorik, sondern auch in der - hier dreiaktigen - Dramaturgie, die in ihrer Logik quasi schlagartig erhellend und zwingend wird. Das sonst gern mehr oder minder ratlos "weggespielte" Singspielelement des Anfangs erhält durch die Aufwertung der Figur der Marzelline (und ihre gefährlich entflammte Liebesbeziehung zu Leonore/Fidelio) ein eigenes Gewicht.

Die prekäre "Familiengeschichte" im Hause des Kerkermeisters Rocco wird damit nahtlos eingebunden ins Ambiente eines politischen Gefängnisses, die Gefühlswelt der als Mann verkleideten Leonore kommt in ihren Ambivalenzen mit allergrößter Dringlichkeit zum Tragen und der durch die Willkürherrschaft Don Pizarros zum Staatsgefangenen gemachte Florestan wird in seinem Elend rigoros und schonungslos "zur Menschlichkeit entstellt", ist also weder duldender Held (und in der leichten, in vielen Facetten beweglichen Stimme Maximilian Schmitts schon gar kein "Heldentenor") noch sich in Ekstase singender "überirdischer" Schmerzensmann. Überhaupt ist jede Apotheose abgesagt oder wird - im weitgespannten Originalfinale, das auch wieder Marzelline dramaturgisch sinnfällig einbezieht - wie unter einem Mantel des Nichtglaubenkönnens an Erlösung verdeckt gehalten.

"Fidelio", das heterogene Konstrukt aus Singspiel, großer Oper und oratorisch aufgeladenem Menschheitserlösungspathos, entpuppt sich in der Urfassung als nichts weniger als zukunftsweisendes Musikdrama, das auf seine Art die Grenzen sprengt. Dass es 1805 nicht begriffen wurde, hing wohl damit zusammen, dass im Theater an der Wien nur die französischen Besatzer zugegen waren und nichts verstanden. René Jacobs, seit Langem auch ein penibler Librettoforscher, macht in seiner behutsam modernisierten Dialogfassung deutlich, wie eng und genau Text und Musik deutend und vertiefend aufeinander bezogen sind. Und er erhebt diese Rhetorik mit dem furios musizierenden Freiburger Barockorchester und einer (fast) idealen Besetzung zum klingenden Prinzip einer schlichtweg sensationellen Neudeutung: mit Marlis Petersen als gleichermaßen in den Koloraturen wie in der singschauspielerischen Dramatik berührender Leonore, Maximilian Schmitt als Florestan, Dimitry Ivashchenko als weit mehr als brummbärig gemütlichem Rocco, Johannes Weisser als differenziert grausamem, auch selbst im Wechselbad der Gefühle "gefangenen" Pizarro, Robin Johannsen als selbstbewusste Marzelline. Und der formidablen Zürcher Sing-Akademie als Chorkollektiv der Extraklasse.

Es könnte sein, dass, wer sich in diese Maßstäbe setzende Aufnahme einhört, künftig lieber "Leonore" statt "Fidelio" erleben möchte. Die Probe aufs szenische Exempel mag man in Kürze in Wien machen: Dort wird die Urfassung in der Staatsoper herauskommen - Amélie Niermeyer inszeniert -, "Fidelio" im Theater an der Wien, dem Uraufführungsort der "Leonore", erklingt indessen in der Fassung von 1806 - mit "Starregisseur" Christoph Waltz.

CD: "Leonore" (1805) von Ludwig van Beethoven, dirigiert von René Jacobs, harmonia mundi .