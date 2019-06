Neues Album von Santana: Wo steckt der Geist von Woodstock?

Ein Auftritt vor 500.000 Fans machte ihn 1969 weltberühmt. Das will Carlos Santana heuer feiern. Doch zum Jubiläum drohen Krisen.

Alles ist wieder da: Die aufstachelnden Trommelrhythmen. Die aufgedrehte Gitarre, die mit ihren Soli die Zeit zu dehnen scheint. Carlos Santana hat ein neues Album veröffentlicht, das viele viele Andockmöglichkeiten an die Vergangenheit bietet. 1969 hatte ein Auftritt den unbekannten Gitarristen aus Mexiko schlagartig zum Rockstar gemacht. Vor 500.000 Menschen hatte der damals 22-Jährige mit seiner Band Santana in Woodstock gespielt. Mit "Soul Sacrifice" und mit einer Coverversion des nigerianischen Hits "Jingo" machte die Band Furore. Die Nebenwirkungen beschreibt Santana in seiner Autobiografie: Nicht wissend, dass sich der Auftritt der Band im Festivalchaos nach vorn verschieben werde, habe er einen LSD-Trip genommen - zu einem "eindeutig falschen Zeitpunkt", wie er in der Nachbetrachtung sagt. Nicht nur, dass sich die Gitarre in seinen Händen wie eine "elektrische Schlange" angefühlt habe, "die sich drehte und wand". Auch das Zeitgefühl sei ihm entglitten: "In Woodstock spielten wir 45 Minuten, aber es fühlte sich doppelt so lang an."

Die Liebe zum Spielen ohne Ende hat sich Santana auch 50 Jahre danach erhalten: 49 Songs in zehn Tagen nahm er mit seiner Band und Produzent Rick Rubin auf. Über neun Minuten erstreckt sich "Blue Skies", das längste Stück. In Woodstock legte Santana mit "Jingo" afrikanische Einflüsse offen, auf "Africa Speaks" widmet er ihnen nun ein ganzes Album. Mit ausdauernden Grooves wird zugleich der Woodstock-Geist beschworen. Auch ohne giftige Substanzen schlängelt sich die Gitarre energiegeladen auf weitverästelten Solopfaden.

Gleich zwei Mal sollte Santana das Jubiläum heuer auch live feiern. Am Schauplatz des legendären Festivals, in Bethel, wird er Mitte August auftreten. 200 Kilometer entfernt, in Watkins Glen, ist zur gleichen Zeit das größere Event angesetzt: Dort plante der einstige Woodstock-Organisator Michael Lang sein Woodstock 50. Neben Santana sollten Veteranen wie John Fogerty sowie aktuelle Stars wie Jay-Z auftreten. Statt Nostalgie breitet sich in Watkins Glen aber Krisenstimmung aus. Bereits im April stand Woodstock 50 nach dem Absprung von Finanziers auf der Kippe. Nun, berichtet das Billboard-Magazin, seien nicht nur weitere Geldgeber abhandengekommen. Auch die Behörden überlegten, die Bewilligung zu entziehen. Auf der Homepage lebt das Projekt derzeit noch. Hier wird an den Woodstock-Geist appelliert: "Wir halten an unserer Intention fest."